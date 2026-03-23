Predsednica Slovenije: Ko mi donese 46 glasova dobiće mandat za sastav Vlade

Predsednik Slovenije Nataša Pirc Musar izjavila je danas, posle izbora održanih u nedelju, da će mandat za sastav vlade dobiti onaj "ko donese 46 glasova", dok je Državna izborna komisija navela da nijedna partija nije zahtevala ponovno brojanje glasova ili podnela prigovor zbog nepravilnosti na biračkom mestu.

Nataša Pirc Musar je pozvala predstavnike stranaka izabranih u nedelju da što pre sednu za pregovarački sto, uz poruku da "niko ne želi manjinsku vladu". U skladu sa Ustavom, Nataša Pirc Musar predložiće kandidata za premijera posle konsultacija sa liderima poslaničkih grupa. U svim izbornim jedinicama su izborne komisije odbile kao neosnovane prigovore Slovenačke demokatske stranke (SDS) Janeza Janše. Državna izborna komisija je saopštila da su izborne komisije