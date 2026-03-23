Vozači kamiona iz BiH blokirali pojedine granične prelaze sa Hrvatskom

Vozači kamiona u Bosni i Hercegovini jutros od sedam časova krenuli su ka graničnim prelazima BiH i Hrvatske u nameri da blokiraju carinske terminale, protestujući zbog pravila da u Šengen zoni mogu boraviti 90 dana u okviru šest meseci što, kako su istakli, onemogućava njihovo pravo na rad.

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić izjavio je za banjalučke "Nezavisne novine" da su neki granični prelazi, poput Svilaja, kod Odžaka na prostoru Federacije BiH, blokirani, dok policija onemogućava blokadu drugih graničnih prelaza. Sarajevski "Avaz" objavio je da je najnapetija situacija na graničnom prelazu Gradiška jer desetine kamiona u koloni čekaju na početak protestne blokade, nakon što je Vlada RS sinoć zatražila od entitetskog