"Zločin iz mržnje!": Zapaljena kola hitne pomoći jevrejske zajednice (video)

Četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju jevrejskoj zajednici u severnom Londonu su zapaljena, saopštila je policija u ponedeljak, dodajući da se incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje. "Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Jevrejske službe hitne pomoći zapaljena u Golders Grinu", saopštila je Metropolitanska policija. Policija je još uvek na licu mesta, a podmetanje požara se tretira kao antisemitski zločin iz