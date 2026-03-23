Dugo putovanje do pedijatra u Titelu i okolini, predsednik opštine kaže - putovanja su deo savremenog života

Nekada je, sedamdesetih godina, Titel imao i svoje porodilište.

Danas, kažu građani, nema ni pedijatra. Roditelji se žale da na teritoriji opštine mesecima nema stalno dostupnog lekara za decu, pa su redovni pregledi i obavezna imunizacija preseljeni u druge gradove. Dok vlast o problemu ćuti, roditelji ga rešavaju kako znaju – odlaskom nekoliko desetina kilometara dalje ili privatno. Sedmogodišnji Filip ima cerebralnu paralizu. A njegova majka ovih dana vodi još jednu borbu - administrativnu. Bolovanje ne može da produži, jer