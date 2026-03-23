Pilot i kopilot stradali nakon što je avion Er Kanade udario u vozilo na njujorškom aerodromu

Avion kompanije Er Kanada sudario se sa vozilom Lučke uprave Njujorka nakon sletanja na aerodrom La Gvardija, pri čemu su stradale dve osobe.

Na desetine ljudi je povređeno, piše CNN. Kako piše CNN, stradali su pilot i kopilot. Oko 23.40, avion kompanije Džez aviejšn (Jazz Aviation), koji je saobraćao u ime Er Kanada (Air Canada), udario je u vozilo za spasavanje i gašenje požara (ARFF) Lučke uprave, koje je reagovalo na drugi incident, saopštila je Lučka uprava Njujorka i Nju Džerzija, piše CNN. "Hitni protokoli su odmah aktivirani", rekao je portparol. "Aerodrom je trenutno zatvoren kako bi se