Šef IEA: Rat na Bliskom istoku preti najgorom energetskom krizom poslednjih decenija

Zbog rata na Bliskom istoku mogla bi da nastane najgora energetska kriza sveta poslednjih decenija, upozorio je danas šef Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol. "Do danas smo gubili 11 miliona barela nafte dnevno, više nego u dve velike naftne krize zajedno", rekao je ; Birol u Nacionalnom pres klubu u Kanberi, u Australiji, poredeći sadašnju s krizama 1970-ih godina. U to vreme, u svakoj od tih kriza, svet je gubio oko pet miliona barela nafte dnevno,