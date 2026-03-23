Zapaljene ambulante jevrejske zajednice u Londonu: Policija tretira incident kao „antisemitski zločin“

Nedeljnik pre 1 sat
Četiri ambulantna vozila koja pripadaju službi jevrejske zajednice zapaljena su tokom noći u Londonu, a policija je saopštila da incident tretira kao „antisemitski zločin iz mržnje“.

Policija je pozvana u ulicu Hajfild roudu u Golders Grinu oko 1.45 u ponedeljak ujutru, nakon dojave o požaru. Metropolitenska policija potvrdila je da se incident u severnom Londonu tretira kao antisemitski zločin iz mržnje. Ambulantna vozila pripadala su jevrejskoj humanitarnoj organizaciji Hacala, osnovanoj 1979. godine, koja funkcioniše na volonterskoj osnovi i pruža besplatan medicinski prevoz i hitnu pomoć stanovnicima severnog Londona. Eksplozije i
