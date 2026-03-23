Teška nesreća na aerodromu u Njujorku: Avion udario u vatrogasno vozilo, poginuli pilot i kopilot

Pilot i kopilot aviona kompanije Er Kanada poginuli su nakon što se njihov avion sudario sa vatrogasnim vozilom prilikom sletanja na aerodrom La Gvardija u Njujorku u nedelju kasno uveče, a u tom incidentu desetine putnika je povređeno, preneo je danas kanal NBC njuz.

Avion Er Kanade CRJ-900, kojim je upravljao partnerski operater Džez avijacija, prevozio je 72 putnika i četiri člana posade iz Montreala, sudeći prema preliminarnom spisku putnika koji nije potvrđen, preneo je Rojters. Jedna stjuardesa preživela je smrtonosnu nesreću nakon što je pronađena van letelice, i dalje vezana za svoje sedište, rekao je izvor iz policije za CNN. Prema izvorima NBC njuz, vatrogasnim vozilom upravljali su policajci. Ranije je objavljeno da