Interu nije pomogao ni Kolarov: Novi kiks u Seriji A kome se raduje Milan

Fudbaleri Fjorentine odigrali su u Firenci nerešeno protiv Intera 1:1 u utakmici 30. kola italijanske Serije A.

Ekipa Intera, koju je zbog suspenzije trenera Kristijana Kivua sa klupe predvodio srpski stručnjak Aleksandar Kolarov, povela je golom Frančeska Pia Espozita u prvom minutu, dok je izjednačenje Fjorentini doneo Šer Ndur pogotkom u 77. minutu. Inter, kome je ovo treća uzastopna utakmica u Seriji A u kojoj nije pobedio, prvi je na tabeli sa 69 bodova, šest više od drugoplasiranog Milana, dok Fjorentina zauzima 16. mesto sa 29 bodova. Inter će u narednom kolu u Milanu