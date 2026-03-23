Vašington post: Sijarto godinama Rusiji prenosio poverljive informacije o EU

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je godinama prenosio poverljive informacije EU Rusiji, piše Vašington post, a prenosi Juronjuz.

Budimpešta negira te optužbe i naziva ih izmišljotinama. Prema Vašington postu, koji se poziva na anonimnog evropskog bezbednosnog zvaničnika, mađarske vlasti godinama prenose Moskvi poverljive informacije iz zakulisnih diskusija sa sastanaka lidera Saveta EU. List je preneo da je Sijarto između sastanaka EU pozivao svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova kako bi ga obavestio o razgovorima evropskih lidera i predlagao moguća rešenja za ruske vlasti. Prema istim