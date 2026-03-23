Prevoznici postigli dogovor: Od 1. aprila olakšice širom BiH

Iz Konzorcijuma "Logistika BiH" navode da će od 1. aprila na teritoriji cele Bosne i Hercegovine biti uspostavljeno jedinstveno i usaglašeno delovanje Ureda za veterinarstvo BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, što će značajno smanjiti zastoje i administrativna opterećenja za domaće prevoznike.

"Nakon sastanka sa predsednikom Vlade Republike Srpske postignuta je saglasnost o prihvatanju svih unutrašnjih zahteva sektora transporta i logistike. Cilj je hitno operativno rešavanje i usklađivanje zahteva, radi rasterećenja poslovanja i očuvanja stabilnosti domaće privrede“, kazali su iz Konzorcijuma "Logistika BiH". Prevoznici iz Bosne i Hercegovine jutros su blokirali sve granične prelaze Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom. Iz Konzorcijuma zahtevaju hitnu