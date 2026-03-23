Sansi savladali Rajakovićeve Reptorse za 40. pobedu u sezoni

Košarkaši Finiks sansa pobedili su na svom parketu ekipu Toronto reptorsa rezultatom 120:98 (34:20, 32:28, 31:21, 23:29) u NBA ligi.

Posle tri uzastopne pobede, ekipa srpskog trenera Darka Rajakovića upisala je dva neuspeha u NBA ligi. Na poraz od Denvera nadovezao se još jedan u gostima - od Finiksa. Sansi su zabeležili 40. trijumf u sezoni, što je već sada napredak od četiri pobede u odnosu na prošlu godinu, iako im je preostalo da odigraju još 10 mečeva. Domaćin je siguran put do trijumfa utabao već u prvih 12 minuta košarke. Pogodio je osam trojki iz 13 pokušaja i stekao značajnih 14 poena