Sukob Mađarske i Poljske zbog Moskve — Sijarto odgovorio Tusku na optužbe o razmeni informacija s Rusijom

Rat u Ukrajini – 1.489. dan. Dok se borbe na frontu nastavljaju, političke tenzije u Evropi rastu. Polemika između Budimpešte i Varšave zaoštrena je nakon optužbi da mađarski zvaničnici dele osetljive informacije sa Moskvom, što je izazvalo reakciju ministra spoljnih poslova Petera Sijarta.

Ruska vojska nastavlja sa intenzivnim napadima širom Ukrajine, a udari su zabeleženi u Odeskoj, Kijevskoj i Donjeckoj oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je Moskva tokom jedne nedelje napala Ukrajinu sa skoro 1.550 dronova, više od 1.260 vođenih avionskih bombi i dve rakete. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udare na rusku teritoriju. Prema navodima ruskih vlasti, iznad ruskih regiona presretnuto je i uništeno 244 ukrajinska