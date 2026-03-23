Tramp: Postigli smo dogovor sa Teheranom oko glavnih tačaka, razmatramo preuzimanje iranskih nuklearnih postrojenja

Šef Bele kuće Donald Tramp naložio je odlaganje napada na iransku energetsku mrežu, tvrdeći da su Vašington i Teheran postigli dogovor o 15 glavnih tačaka prekida rata, uključujući i obavezu Irana da u budućnosti ne poseduje nuklearno oružje. Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf negirao je te tvrdnje, ocenjujući ih kao "lažne vesti" čiji je cilj manipulacija finansijskim i naftnim tržištima.

21:40 Starmer: Britanija neće biti uvučena u rat s Iranom, to nije naš rat Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da sukob sa Iranom nije rat Velike Britanije i da London neće biti uvučen u njega, naglasivši da svaka eventualna akcija mora da ima pravni osnov i jasno razrađen plan. "Ovo nije naš rat i nećemo biti uvučeni u njega", poručio je Starmer. Obraćajući se pred Odborom za vezu britanskog parlamenta, Starmer je rekao da se Velika Britanija nije