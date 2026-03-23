London: Podmetnut požar na četiri vozila jevrejske službe hitne pomoći

LONDON - Britanska policija je saopštila rano jutros da sprovodi istragu o podmetanju požara na četiri vozila jevrejske službe hitne pomoci u Londonu, navodeći da se ovaj incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

Policija je pozvana u Golders Grin, londonski kvart u kojem živi velika jevrejska zajednica zbog podmetanja požara i oštećenja na četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju organizaciji Hacola Nortvest, jevrejskoj volonterskoj grupi koja pruža hitnu medicinsku pomoć, prenosi AP. Požar je izazvao više detonacija na vozilima zbog čega su popucala stakla na prozorima u obližnjoj stambenoj zgradi, navodi se u saopštenju londonske vatrogasne službe i dodaje da nije bilo