Vremeplov: Pre 25 godina Milošević odbio zahtev da NATO uđe na Kosovo i Metohiju

NOVI SAD - Na današnji dan 1999. godine predsednik SRJ Slobodan Milošević odbio je zahtev da prihvati strane trupe pod vođstvom NATO na Kosovu i Metohiji, posle čega je specijalni izaslanik SAD Ričard Holbruk odmah otputovao u središte NATO u Briselu. Generalni sekretar NATO Havijer Solana potom je aktivirao naredbu o otpočinjanju vazdušnih udara, a vlada SRJ je zbog pretnji vojnom agresijom proglasila stanje neposredne ratne opasnosti.

1749 - Rođen je francuski astronom, matematičar i fizičar Pjer Simon Laplas, koji je dokazao nepromenljivost srednjih udaljenosti planeta od Sunca, izučavao poreklo velikih nejednakosti Jupitera i Saturna, Sunčev sistem, oblik Zemlje, eliptičnost putanja planeta, plimu i oseku. Takođe je dokazao (Kant-Laplasova teorija) da je Sunčev sistem nastao od rotirajuće usijane gasovite mase od koje su se odvojili delovi