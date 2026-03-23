Krivična prijava protiv Novopazarca: Pod dejstvom kokaina bežao od policije i udario u zaštitnu ogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru podneli su, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, krivičnu prijavu protiv F.

D. (49) iz ovog grada zbog sumnje da je ometao službeno lice u vršenju dužnosti. Incident se dogodio kada se osumnjičeni, upravljajući vozilom marke „golf” pod dejstvom kokaina, oglušio o naređenje policije da zaustavi automobil. Kako se navodi u saopštenju, on je nakon toga nastavio kretanje, pretičući više vozila preko neisprekidane uzdužne linije, da bi se potera završila udarom vozila u zaštitnu ogradu. Pored krivične prijave, F. D. je određeno zadržavanje u