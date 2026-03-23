Nestašice vode zbog radova od sutra do subote u više beogradskih naselja

Ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije“ ispiraće vodovodnu mrežu u beogradskoj opštini Palilula od ponedeljka, 23. marta, do subote, 28. marta, saopšteno je iz tog javnokomunalnog preduzeća.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 časova osetiće potrošači kod Pančevačkog mosta, naselja Borča i Krnjača, kao i blokovi „Partizanski“, „Branko Momirov“ i „Sutjeska“ tokom 23. i 24. marta, a u Kotežu i Ovči 24. i 25. marta. Isto očekuje o stanovnike centralnog i severnog dela Borče 25. i 26. marta, južnog dela Borče, Puta za Crvenku i bloka „Sava Kovačević“ 26. i 27. marta, a Pančevačkog puta i Krnjače 27. i 28. marta.