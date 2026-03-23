Darkovi Reptorsi bez šanse u Finišu, povreda Tristana

Finiks Šansi dobili su Toronto Reptorsi 120:98 u noći nedelja na ponedeljak u NBA ligi.

Ni u jednom trenutku meča Sansi nisu gubili. Na velikom odmoru su imali 18 razlike, a najveća prednost im je bila i plus 30. Devin Buker je imao 25 poena, Džejlen Grin 20 u pobedi kojom Finiks prekida niz od pet poraza, a njom je otišao već na četiri pobede više u odnosu na sezonu 2024/25. Ovime su stigli Sansi do 40. trijumfa. Skoti Barns je imao 17 poena kod Toronta koji je i dalje peti na Istoku i ima malu prednost na toj poziciji ispred Atlante i Filadelfije.