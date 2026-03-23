Prve slike i snimci sa mesta eksplozije u Zemunu: Geleri izrešetali automobile, staklo na sve strane

Prve slike i snimci sa mesta eksplozije u Zemunu: Geleri izrešetali automobile, staklo na sve strane

Stanovnike zemunske ulice Pregrevica rano jutros, oko 03:30 časova, uznemirila je snažna detonacija kada je, za sada nepoznata osoba, bacila ručnu bombu na prostorije lokalnog fitnes kluba.

Prema nezvaničnim saznanjima sa lica mesta, napadač nije samo aktivirao napravu ispred objekta, već je bombu bacio direktno kroz prozor u unutrašnjost teretane. Cilj je očigledno bio izazivanje maksimalne materijalne štete u samom vežbačkom prostoru. Na objektu su od siline udara popucala sva zaštitna stakla, a unutrašnjost kluba je značajno oštećena. Oštećena vozila i materijalna šteta Detonacija je bila toliko jaka da su geleri leteli desetinama metara unaokolo.
