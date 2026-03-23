Šta se ovo dešava? Evropske akcije u minusu, nafta poskupela na 114$, dolar jača, zlato u padu, haos u najavi

Evropske berze otvorile su novu nedelju u minusu, pošto je zaoštravanje rata na Bliskom istoku dodatno pogoršalo raspoloženje investitora, nakon što je američki predsednik Donald Tramp postavio Teheranu rok od 48 sati da u potpunosti potpuno otvori Ormuski moreuz.

Iran je uzvratio novim pretnjama, navodeći da bi mogao da uzvrati udarima na energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u Persijskom zalivu, prenosi CNBC. Nafta Brent je poskupela na više od 114 dolara po barelu, dolar je osnažio u odnosu na evro, dok je vrednost zlata u padu. Indeks Frankfurtske berze DAX je u 9.30 sati pao za 1,93 odsto na 21.955,67 poena, francuski CAC 40 za 1,57 odsto na 7.542,12 poena, britanski FTSE 100 za 1,56 odsto na