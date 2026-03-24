Kolumbijski C-130 sa 125 ljudi pao nakon poletanja u Amazonu: Desetine preživelih

Vojni transportni avion Kolumbije tipa C-130 Hercules srušio se 23. marta u blizini Puerto Leguísama u južnom delu Amazona, svega nekoliko minuta nakon poletanja.

U avionu se, prema prvim informacijama, nalazilo 125 osoba, uključujući posadu i veliki broj pripadnika vojske, što ovu nesreću svrstava među najteže avionske nesreće u Kolumbiji. Prema dostupnim podacima, spaseno je 77 osoba, dok se oko 40 i dalje vodi kao nestalo. Konačan bilans poginulih još nije utvrđen, jer potraga i dalje traje u izuzetno zahtevnim uslovima. Većina putnika bili su vojnici, a procene govore da ih je u avionu bilo oko 110. Secretario de Puerto