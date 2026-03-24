Stjuardesa izletela iz aviona u trenutku nesreće: Pronađena 100 metara od aviona – živa!

Dok istraga sudara aviona Bombardier CRJ-900 na letu Air Canada Express AC8646 sa vatrogasnim vozilom na njujorškom aerodromu LaGuardia (LGA) tek uzima maha, sa piste zasute krhotinama pojavljuje se priča koja pokazuje kako u gotovo svakoj nesreći postoji makar delić srećnih okolnosti — bar za nekoga.

Naime, jedna od dve stjuardese u trenutku silovitog udara doslovno je izletela iz aviona zajedno sa sedištem za koje je bila vezana — i preživela. Foto: Tanjug/AP "Katapultirana" zajedno sa sedištem Prema informacijama iz više izvora koje je objavila Fejsbuk stranica Super Fly Guy Lounge, jedna od najpraćenijih zajednica kabinskog osoblja, stjuardesa je identifikovana kao Solanž Tramble, iskusna članica posade sa više od 26 godina letačkog staža. U trenutku udara,