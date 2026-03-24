Mercedes-Benz C Electric - prve fotografije i informacije

Za razliku od električnih modela EQE i EQS, koji ne blistaju na tržištu, pre svega zbog izraženog aerodinamičnog dizajna, u Stuttgartu menjaju strategiju.

Novi električni model - C-Klasa, koja će biti predstavljena krajem aprila meseca tekuće godine, izgledaće značajno privlačnije i atraktivnije od drugih električnih modela. Ovu strategiju smo videli na novom SUV GLC EQ, i ona daje prve rezultate. Posle modela GLC, električna C-Klasa biće drugi model sa arhitekturom od 800 V (MB.EA.). Čak će i ime biti drugačije. Naime, električna C-Klasa neće nositi oznaku EQ, već će se zvati jednostavno Mercedes-Benz C Electric.