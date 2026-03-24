Novi Mercedes A klase stiže 2028. godine

Iako je ranije plan bio da se ovaj model ukine, slabija od očekivane potražnja za električnim vozilima naterala je proizvođača da produži njegov životni ciklus i razvije naslednika.

Nova A klasa će zadržati prepoznatljivu hatchback formu, ali uz modernizovan dizajn i nešto višu poziciju sedenja da bi se prilagodila električnoj verziji. Uprkos glasinama, neće postati crossover niti MPV, već će ostati u segmentu kompaktnih premium hatchbackova, gde konkuriše modelima poput BMW-a Serije 1. Velika novost dolazi u tehnološkom smislu. Nova A klasa prelazi na Mercedesovu MMA (Mercedes Modular Architecture) platformu, koja omogućava proizvodnju i