Kalinić najavio buran završetak sezone: "Svi sad kreću da igraju ozbiljnije" VIDEO

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić najavio je duplo kolo u Španiji.

Crvena zvezda igra dva meča u Španiji ove nedelje – prvo u sredu protiv Baskonije, pa u petak protiv Barselone. Na otvorenom treningu pred put više reči je bilo o prvom narednom rivalu, ekipi iz Vitorije. "Treba seći njihove kontre, igrati brže od njih i držati taj pritisak. Oni igraju dobro u njihovoj areni, imaju dobru publiku. Nemaju više šanse za plej-of, ali sigurno da će hteti da se pred svojom publikom pokažu", rekao je Kalinić. Sada svaka utakmica ima