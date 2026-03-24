Jesu li Trampove neizgovorene reči uticale na cenu nafte

Nik Marš - Reporter za biznis

Trgovci naftom na svetskim berzama sklopili su ugovore o kupoprodaji nafte vredne stotine miliona dolara samo nekoliko minuta pre nego što je američki predsednik Donald Tramp 23. marta objavio da će Amerika odložiti napade na energetsku infrastrukturu u Iranu.

Podaci sa tržišta, u koje je BBC ima o uvid, pokazuju da je količina nafte kojom se trgovalo naglo porasla 15 minuta pre Trampove objave na društvenim mrežama.

Cene nafte su samo nekoliko minuta posle objave pale za 14 odsto.

Trgovci na berzama koji su se opkladili na ovaj neočekivani potez Vašingtona su zaradili.

Neki analitičari tržišta veruju da bi ova neuobičajena aktivnost mogla da bude povezana sa mogućnošću da su unapred znali da će vlada doneti ovakvu odluku.

BBC je zatražio komentar od Bele kuće.

Trampova administracija ne toleriše „profitiranje bilo kog zvaničnika od insajderskih informacija", rekla je portparolka Bele kuće za list Fajnenšal tajms.

Berze širom sveta pogođene su sukobom na Bliskom Istoku, cene akcija padaju dok vrednost nafte i gasa skače, ali u nekim prilikama pospešivanje nade o mogućem završetku rata dovelo je do nestabilnosti tokom koje su se ove vrednosti kretale u obrnutim smerovima.

Tramp je u subotu zapretio da će „zbrisati" iranske elektrane ukoliko Teheran u roku od 48 sati ne omogući slobodan prolaz Ormuskim moreuzom, kojim se u normalnim okolnostima transportuje oko 20 odsto svetske nafte i gasa.

Tog dana berze nisu radile, ali su akcije kompanija na azijskim tržištima naglo pale kada su se ona otvorila u ponedeljak ujutru, dok je istovremeno zabeležen rast cena nafte.

Ali, u 12:04 u ponedeljak (7:04 po lokalnom vremenu u Vašingtonu), pre otvaranja berzi u Americi, Tramp je objavio poruku na društvenoj platformi Istina.

Saopštio je da je Vašington održao „vrlo dobre i produktivne razgovore" sa Teheranom o „potpunom i kompletnom rešenju" sukoba.

Neposredno posle toga, cene akcija su skočile, a nafta je pala na 84 dolara po barelu.

Nadzorni organi od tada ispituju šta se dogodilo na tržištima uoči objave američkog predsednika.

U 6:49 po lokalnom vremenu u Vašingtonu, trgovci su na njujorškoj berzi (Nymex) izvršili 734 transakcije sa američkom naftom (WTI), a minut kasnije taj broj narastao je na 2.168, čija je ukupna vrednost oko 170 miliona dolara.

Isti princip uočen je kada su trgovci masovno počeli da kupuju sirovu naftu (Brent), drugi od dva najzastupljenija oblika nafte kojima se trguje na berzama.

Između 6:48 i 6:50 broj transakcija je porastao sa 20 na više od 1.650, a njihova ukupna vrednost je oko 150 miliona dolara.

Podaci za prvi radni dan prethodnih nedelja pokazuju da je daleko manje poslova sklapano u tom periodu dana.

Slično se dešavalo u ponedeljak i sa akcijama najvećih svetskih i evropskih kompanija na najprestižnijim globalnim berzama.

To znači da su se trgovci kladili na rast vrednosti najvećih kompanija u Americi i Evropi, za koje su verovali da će porasti u minutima posle Trampove objave.

„Ovo deluje nenormalno, definitivno", kaže Mukeš Sahdev, glavni analitičar cena nafte konsultantske kuće IksAnalists.

„U tom trenutku nije bilo naznaka da se vode ozbiljni razgovori između Amerike i Irana.

„Otvaraju se pitanja zbog čega je uloženo toliko mnogo novca sa uverenjem da će cene nafte opasti", dodaje.

Tajming transakcija koje su se odigrale pre objave dovodi do brojnih pitanja.

„Tik pre objave, mnogo ljudi je povuklo ugovore koji im omogućavaju da zarade na padu cene nafte", kaže Rejčel Vinter iz firme Kilik i ko.

„To je dovelo do spekulacija o mogućoj trgovini sa insajderskim informacijama.

„Ne znamo da li je to tačno, ali nadamo se da će biti sprovedena neka istraga", dodaje.

Kasnije u ponedeljak iz iranske vlade tvrdnje o pregovorima nazvali „lažnim vestima", a cene nafte su ponovo pale.

„Lažne vesti se koriste za manipulaciju finansijskim i naftnim tržištima i izvlačenje Amerike i Izraela iz blata u kojem su zaglavljeni", rekao je Mohamed-Bager Galibaf, predsednik iranskog parlamenta, u objavi na Iksu.

BBC je zatražio komentar od američkih i britanskih regulatora finansijskih tržišta, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja teksta.

Ovo nije prvi put da se spoljnopolitičke odluke Amerike povezuju sa ilegalnom trgovinom na berzi.

U januaru je skočio broj opklada na platformi Polimarket, koja se bavi prognozama i korisnici ulažu u kripto valutama, a ticale su se svrgavanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura do kraja tog meseca.

Posle nekoliko sati, američke snage su ga otele i zarobile.

Jedan korisnik je na uloženih 32.537 dolara osvojio biše od 436.000 dolara.

(BBC News, 03.24.2026)