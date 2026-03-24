CLS: Izgradnja velikog stambenog kompleksa kod Savskog nasipa ozbiljan rizik

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da najava izgradnje velikog stambenog kompleksa neposredno kod Savskog nasipa na Novom Beogradu može da predstavlja ozbiljan rizik po sam nasip, ali i po izvorišta beogradskog vodovoda.

"Gradnja 52.000 kvadratnih metara sa skoro 500 stanova u zoni zaštite vodoizvorišta pokazuje ozbiljne propuste u planiranju i urbanizaciji Beograda", naveo je CLS u saopštenju.

Iz CLS su predložili da se lokacija iskoristi za rekreativne i dečje sadržaje, kako bi Novobeograđanima bio omogućen lak pristup reci, očuvan Savski nasip i sprečena masovna stanogradnja na mestu gde bi bila potpuno neprimerena.

Apelovali su na Ministarstvo zaštite životne sredine i ostale nadležne institucije da ne dozvole takav investitorski "avanturizam i pohlepu".