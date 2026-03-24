Dušan Nikezić (SSP): Dizel u Srbiji skuplji nego u regionu

Beta pre 4 sati

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP), Dušan Nikezić upitao je danas ministarku rudarstva i energetike Srbije, Dubravku Đedović Handanović zašto se hvali cenom dizela od 212 dinara, kada sve zemlje regiona imaju značajno niže cene tog goriva nego Srbija.

"Đedović Handanović obmanjuje građane da bi, prema tržišnim uslovima, cena dizela bila 270 dinara, iako danas to gorivo niko u Evropi ne plaća toliko", rekao je Nikezić, a prenela SSP.

Upitao je "kako Đedović Handanović nije sramota da kaže da je cena za poljoprivrednike od 181 dinar značajno niža od cene na tržištu", pošto je cena goriva za poljoprivrednike u Hrvatskoj, samo 104 dinara za litar.

"Da li ste vi, Đedović Handanović utvrdili po kojim cenama je nabavljena nafta od koje se danas prodaje dizel za 212 dinara, pošto je nabavna cena do pre tri nedelje bila samo 70 dolara po barelu, danas je opet niža od 100 dolara po barelu, a hvalite se da ste dali 40.000 tona dizela iz obaveznih rezervi", rekao je Nikezić.

Upitao je da li je Đedović Handanović svesna da, bez obzira šta se dešava u svetu i regionu građani Srbije gorivo uvek plaćaju najskuplje.

"Zbog toga nemate (Đedović Handanović) čime da se ponosite ili hvalite, pošto građane Srbije godinama pljačkate najskupljim gorivom u regionu, od čega finansirate vaše koruptivne dilove", rekao je Nikezić.

(Beta, 24.03.2026)

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

SSP

Ekonomija, najnovije vesti »

