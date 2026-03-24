SSP: Više od 1.100 misterioznih promena u biračkim spiskovima, omiljeni sport režima

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je uočila ukupno 1.102 promene u biračkom spisku od februara u deset mesta, u kojima se u nedelju održavaju lokalni izgbori i to po osnovu misterioznih promena adrese prebivališta.

"Samo u Knjaževcu imamo 286 takvih promena. Danas krećemo u obilazak lokalnih samouprava u kojima se u nedelju održavaju izbori, kao deo Komisije za reviziju biračkog spiska", rekla je potpredsednica beogradskog odbora SSP Ana Gođevac, članica Komisije za reviziju biračkog spiska.

Naglasila je da je traženo objašnjenje od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ali da se odgovor sveo na izbegavanje odgovornosti i prebacivanje nadležnosti, po njenom mišljenju to je omiljeni sport ovog režima.

"Zato smo uložili i prigovor, jer zahtevamo jasno i konkretno objašnjenje – ko se prijavio i na osnovu čega su izvršene ove promene", navele je Gođevac.

Rekla je da su članovi Komisije, imenovani na predlog opozicije i udruženja koja zaista žele pravu reviziju biračkog spiska, tražili sastanke sa predstavnicima lokalnih samouprava.

Gođevac je pojasnila da će zajedno sa Markom Dimićem, zamenikom člana biračkog odbora ispred SSP-a i sa ostalim kolegama, obići svih deset lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori.

"Nećemo da nagađamo – znamo kako ovaj režim krade izbore: fantomskim biračima, lažnim prijavama prebivališta, ucenama i zloupotrebom institucija. I zato idemo na teren – da ih nateramo da rade po zakonu. Svako ko učestvuje u izbornoj krađi mora da zna da će za to odgovarati", zaključila je Gođevac.