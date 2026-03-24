Bivši reprezentativac u "Poteri": Igrao protiv Majkla Džordana, a sada osvojio 400.000 dinara

Đurić je igrao i utakmicu protiv Majkla Džordana kao član reprezentacije Jugoslavije u SAD, gde je sjajno nastupio Dražen Petrović Tokom karijere igrao je za Radnički Kragujevac i Bosnu Sarajevo, a za reprezentaciju Jugoslavije nastupio 16 puta U ovonedeljnoj "Poteri" oprobao se bivši košarkaški reprezentativac Bogoljub Đurić.

On je pre učešća razgovarao sa voditeljem Jovanom Memedovićem. Jovan Memedović je upitao takmičara da li se profesionalno bavio košarkom. - Tako je. Igrao sam od petnaeste godine, bavim se košarkom pedeset i jednu, pedeset dve-tri godine. Mislim, kao igrač, posle kao trener - rekao je on i otkrio gde je igrao. - Odrastao sam u košarkaškom klubu Radnički iz Kragujevca. Igrao sam četiri-bio sam četiri godine u Bosni Sarajevo. Šesnaest puta za reprezentaciju