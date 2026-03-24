(Foto) Stjuardesa čudom preživela nesreću u avionu smrti! Odletela zajedno sa sedištem 100 metara: "Imala je anđela čuvara!"…

Kontrola letenja je inicijalno dala dozvolu vatrogasnom kamionu da pređe pistu, ali je kasnije pokušala da ga zaustavi Nesreća se desila kada je avion udario u vatrogasno vozilo na pisti, koje je bilo tu zbog drugog incidenta Pilot i kopilot su poginuli, a više od 40 ljudi je povređeno nakon što je let kompanije Jazz Aviation, koji je saobraćao u ime kompanije Air Canada, udario u vozilo Lučke uprave na aerodromu LaGvardija (LaGuardia) u Njujorku 22. marta. Jedna