Razaranje Srbije gledano očima Nato pilota: Retko viđene fotografije: Ovako izgleda bombardovanje kroz nišan aviona (foto)

Oko 440 ovih fotografija preuzeto je sa backup servera starog sajta američkog ministarstva odbrane.

Fotografije prikazuju vojne i civilne ciljeve pre i posle napada, sa originalnim opisima i imenima. Na današnji dan pre 27 godine, u večernjim časovima počelo je bombardovanje tadašnje SR Jugoslavije. Živeli smo 78 dana u strahu od Nato bombi, koje su sejale smrt širom Srbije. Nagledali smo što uživo, što preko fotografija, jezivih scena stradanja, rušenja... Ali kako to sve izgleda iz ugla Nato pilota, šta on vidi dok iz aviona kroz nišan seje smrt i razaranje.