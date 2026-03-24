Zemljotres iz dubine mora: Ljudi u strahu, potres 7,6 Rihtera pogodio Tongu i okolna ostrva

Nema izveštaja o povređenima niti materijalnoj šteti Nije izdato upozorenje na cunami Pacifičku ostrvsku državu Tonga danas je pogodio zemljotres jačine 7,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 218 kilometara i udaljen 273 kilometra od glavnog grada Tonge Nukualofe. Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Prema navodima očevidaca, objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio i u Samoi i Vanuatuu.