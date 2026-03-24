Najmanje 48 ljudi spaseno nakon pada vojnog aviona u Kolumbiji

Najmanje 48 ljudi je spaseno živo iz olupine vojnog transportnog aviona sa 125 ljudi koji se danas srušio se ubrzo nakon poletanja na jugozapadu Kolumbije, a broj žrtava još nije utvrđen saopštili su zvaničnici te južnoameričke zemlje.

Ministar odbrane Pedro Sančez objvio je na platformi Iks (X) da je avion prevozio vojnike kada se „tragična nesreća“ dogodila u Puerto Leguizamu, u amazonskoj provinciji Putumajo, koja se graniči sa Peruom i Ekvadorom. Slike koje su kolumbijski mediji podelili na mreži prikazuju crni oblak dima koji se diže sa polja gde se avion srušio i kamion sa vojnicima koji žure ka mestu nesreće. Komandant kolumbijskog vazduhoplovstva Karlos Fernando Silva, kasnije je