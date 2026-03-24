Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana: Advokati uložili žalbu na odluku suda

Studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru Hamzi Ziljkiću i Nikoli Marjanoviću, koji su privedeni u nedelju zbog sumnje u navodno krivično delo rušenje ustavnog poretka, određen je pritvor od 30 dana.

Ovo je za N1 potvrdila advokatica Majda Toković. Toković je rekla da su advokati uložili žalbu na ovu odluku Osnovnog suda u Novom Pazaru. Studenti su ranije danas dovedeni u zgradu Osnovnog tužilaštva gde su, u prisustvu advokata, saslušani. Zbog toga se veći broj studenata, građana i članova porodica uhapšenih mladića okupio se ispred zgrade suda u Novom Pazaru, kako bi pružili podršku dvojici studenata protiv kojih je pokrenut postupak. Student Ahmed Koničanin