(VIDEO) Nakon Alkaraza, kraj za još jednog favorita u Majamiju

Argentinski teniser Fransisko Serundolo plasirao se u osminu finala turnira u Majamiju pobedivši desetog tenisera sveta Danila Medvedeva u tri seta 6:0, 4:6, 7:5.

Medvedev je na turnir u Floridi stigao u odličnoj formi, budući da je igrao finale Indijan Velsa, a pre toga osvojio turnir u Dubaiju, što ga je svrstalo u uži red kandidata za titulu i na ovom takmičenju. Već nakon prvog seta je bilo jasno da Rus igra izuzetno loš meč, pošto je doživeo pravi debakl u tom delu igre u kojem nije uzeo nijedan gem (6:0). U drugom setu je krenuo u istom ritmu Serundolo i poveo sa 2:0, nakon čega su viđena četiri uzastopna brejka.