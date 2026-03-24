Da li će OFAC dati dozvolu da MOL kupi ruski udeo u NIS-u i šta se još čeka da se obelodani odgovor?

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala je nedavno novu operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 17. aprila, a danas, 24. marta ističe rok do kada je trebalo ugovoriti podaju ruskog udela u toj kompaniji.

Postavlja se pitanje da li će OFAC dati dozvolu za prodaju tog udela u NIS-u i da li su poslati svi elementi ugovora. Berzanski analitičar Branislav Jorgić kaže za Euronews Srbija da s obzirom na to da je OFAC produžio operativnu licencu NIS-u, to znači da su dozvolili praktično i neki konačni dogovor. "Sada je praktično na potezu OFAC, ali mislim da to treba malo elastično gledati s obzirom na ovaj moment da je operativna licenca produžena do 17. aprila", rekao je