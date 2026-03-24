Evropski indeksi stagniraju, nafta Brent poskupela na 101 dolar, Iran demantovao Trampa

Evropski indeksi danas uglavnom stagniraju, a cena nafte Brent je ponovo porasla na više od 101 dolar po barelu nakon što je Iran negirao pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju sukoba na Bliskom istoku.

Cena sirove nafte je u 9.30 časova porasla na 89,845 dolara po barelu, a cena nafte Brent na 101,186 dolara. Zvanični Teheran je odbacio objavu američkog predsednika Donalda Trampa o pregovorima kao pokušaj uticaja na finansijska tržišta i pokrenuo nove napade na američke ciljeve, dok je Izrael nastavio napade na Iran, prenosi CNBC. Cena nafte Brent je prethodno juče u popodnevnim časovima pala za oko 10 odsto nakon što je Tramp odložio planirane napade na iransku