Janik Siner na Mastersima nadmašio Novaka Đokovića

Janik Siner oteo je jedan rekord Novaku Đokoviću.

Pobedio je Italijan Korentina Mutea 2:0 (6:1, 6:4) u Majamiju i upisao rekordni 26. trijumf na Mastersima 1.000, oborivši rekordnu seriju Novaka Đokovića (25). Posle eliminacija Karlosa Alkaraza i Danila Medvedeva, drugi reket sveta je bez sumnje glavni favorit za osvajanje novog Mastersa. Dominirao je Italijan u prvom setu, posle 1:1 napravio je seeriju 5:0 uz dva brejka do osvajanja prvog seta. U drugom mu je bio dovoljan jedan brejk u petom gemu da sigurnom