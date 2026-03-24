Promenljivo prolećno vreme danas

Utorak nam donosi promenljivo prolećno vreme - malo sunca, malo oblaka, a ponegde i slaba kiša.

Najviše sunčanih intervala biće u Vojvodini, dok će u ostalim krajevima oblačnost biti izraženija. Maksimalna temperautra danas će biti do 19 stepeni. Nad našim područjem zadržava se uticaj vlažnog i nestabilnog i relativno toplog vazduha. Već od četvrtka očekuje nas prodor hladnijeg vazduha sa zapada, što će usloviti jače pogoršanje vremena. Danas ujutru na severu postepeno razvedravanje, a u ostalim krajevima umereno do pretežno oblačno, mestimično sa slabom