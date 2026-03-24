Treba li Novak da se plaši? Siner mu preoteo veliki rekord, a put mu se tek otvara!

Đokovićeva dominacija na mastersima ugrožena! Janik Siner nastavlja sjajnu seriju na turnirima iz serije Masters 1.000, a pobedom nad Korentinom Muteom (6:1, 6:4) u Majamiju postavio je novi rekord i nadmašio dosadašnji niz Novaka Đokovića.

Italijanski teniser stigao je do 26. uzastopne pobede na Mastersima 1.000, čime je srušio prethodni rekord srpskog asa, koji je iznosio 25 trijumfa. Nakon ranih eliminacija Karlosa Alkaraza i Danila Medvedeva, Siner se izdvojio kao glavni favorit za osvajanje turnira. Sam meč protiv Mutea protekao je u znaku potpune kontrole drugog tenisera sveta. U prvom setu je nakon rezultata 1:1 napravio seriju od pet uzastopnih gemova, uz dva brejka, i brzo stigao do