Cena dizela za poljoprivrednike povećana sa 179 na 181 dinar

Vlada Srbije izmenila je Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i podigla cenu dizela za poljoprivrednike za dva dinara, sa 179 na 181 dinar.

Kako je rekao ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, poljoprivrednici će i dalje plaćati gorivo značajno jeftinije. Glamočić je rekao za Tanjug da će, pored toga, poljoprivrednici i dalje imati pravo na povraćaj akcize – u vrednosti od 57,64 dinara po litru. Kako je rekao, u narednom periodu u zavisnosti od dešavanja na svetskom tržištu menjaće se i cena akcize za poljoprivrednike. „U svakom slučaju neće imati značajno povećanje cene, jer to nije gorivo„, dodao je