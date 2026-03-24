I u Vlasotincu obeleženo 27 godina od početka NATO agresije

U Vlasotincu je danas obeleženo 27 godina od početka NATO agresije na našu zemlju.

Sa područja opštine bilo je mobilisano 1300 ljudi. U bombardovanju je ranjeno 20, a život su izgubila njih šestorica: Bora Stefanović, Miroslav Stojković, Srboljub Bidžić, Selja Milošević, Aleksandar Stefanović i Vlastimir Stanojević. Aca Milovanović stradao je u ratu 90-tih. Vence i cveće položile su porodice poginulih, delegacije Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, Policijske stanice Vlasotince, Opštine Vlasotince, predstavnici boračkih udruženja, delegacije