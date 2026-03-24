Lažnim pištoljem pokušao da ukrade novac muškarcu na ulici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S.

G. (2006) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju. Kako se sumnja, on je 17. marta, na ulici u Nišu, uz pretnju replikom pištolja od tridesettrogodišnjeg muškarca tražio novac, a kada je on odbio da mu da, S. G. ga je udario i zatim pobegao. Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog. S. G. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden