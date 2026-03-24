Jesu li Trampove neizgovorene reči uticale na cenu nafte

Getty Images Trgovci naftom na svetskim berzama sklopili su ugovore o kupoprodaji nafte vredne stotine miliona dolara samo nekoliko minuta pre nego što je američki predsednik Donald Tramp 23. marta objavio da će Amerika odložiti napade na energetsku infrastrukturu u Iranu.

Podaci sa tržišta, u koje je BBC ima o uvid, pokazuju da je količina nafte kojom se trgovalo naglo porasla 15 minuta pre Trampove objave na društvenim mrežama. Cene nafte su samo nekoliko minuta posle objave pale za 14 odsto. Trgovci na berzama koji su se opkladili na ovaj neočekivani potez Vašingtona su zaradili. Neki analitičari tržišta veruju da bi ova neuobičajena aktivnost mogla da bude povezana sa mogućnošću da su unapred znali da će vlada doneti ovakvu