Draško Stanivuković priveden na hrvatskoj granici! "Ovo nije pitanje mene kao čoveka i gradonačelnika, već pitanje odnosa prema Srbima" (foto)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priveden je sinoć oko 22:00 časa na graničnom prelazu Gradiška u Hrvatskoj i još uvek je u pritvoru.

Ovo je potvrdio Stanivukovićev saradnik Milan Aljetić, koji je sinoć bio sa njim u trenutku pritvaranja. - Prema našim informacijama, on se trenutno nalazi u Staroj Gradiški i čeka da bude izveden pred sudiju - rekao je Aljetić, prenela je Srpska info. Podsećanja radi, iz Pokreta Sigurna Srpska saopšteno je da po povratku iz Budimpešte, Stanivuković nije dozvolio da bude priveden i ponovo pretražen na granici, niti da mu se oduzmu privatne stvari. Međutim,