Iran ismeva Trampa zbog predloga o zajedničkom upravljanju Moreuzom! Pogledajte fotografiju koju je Teheran objavio (video, foto)

Izraelska vojska je saopštila da je pripadnik Kuds snaga, elitne jedinice iranskih oružanih snaga, ubijen tokom napada u Libanu.

Napad je izvršen u gradu Hazmije, u oblasti Bejruta, ali van južnih predgrađa grada. U zajedničkom saopštenju izraelske vojske i službe unutrašnje bezbednosti Šin Bet navodi se da su pomorske snage u ponedeljak izvele operaciju u kojoj je ubijen Mohamed Ali Kurani. Navode da je bio umešan u planiranje napada koje su predvodile grupe povezane sa Iranom. Kuds snage su jedna od pet grana Iranske revolucionarne garde i odgovorne su za operacije van teritorije Irana.