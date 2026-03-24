"Iz rata se izlazi kad te puste, a ne kad želiš!" Tramp odlučio da obustavi napade na 5 dana, pokušava da se povuče? "Iranci ga neće tek tako pustiti"

Tramp je rekao da su Amerika i Iranvodili "veoma dobre razgovore" o okončanju rata na Bliskom istoku i zbog toga je američki predsednik izjavio da je naredio vojsci da obustavi planirane napade na Iran na pet dana.

Da li je primirje moguće ili su sukobi ipak otišli predaleko? Gosti u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji bili su dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Aleksandar Stanković, politički analitičar. - Ja mislim da Tramp zamišlja da će biti primirja, on želi da zaustavi divljanje berzi i da zaustavi strah koji postoji na zapadu od nestašice goriva. Verovatno su potrošene zalihe tih raketa, niko se nije aktivno priključio SAD-u, više je