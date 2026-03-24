Moćni princ pred odlukom o ulasku u rat protiv Irana? Volstrit džurnal: Saudijska Arabija već pustila Amerikance u bazu, dok UAE ciljaju finansije Teherana

Američki saveznici u Persijskom zalivu se polako približavaju ulasku u rat koji Izrael i SAD vode protiv Irana, pošto njihovi stavovi prema Teheranu postaju čvršći nakon stalnih napada koji im remete privrede i nose rizik da iranske vlasti uspostave dugoročnu kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Volstrit džurnal (WSJ) ocenjuje da nedavni koraci zalivskih zemalja pružaju podršku kapacitetima Amerike za izvođenje vazdušnih napada i otvaraju novi fronta za napada na finansije Teherana. Ove zemlje još uvek ne idu toliko daleko da otvoreno pošalju svoje vojske u borbu, što je linija koju su čelnici zemalja Persijskog zaliva želeli da ne prelaze, iako pritisak raste jer Iran preti da će izvršiti još veće udare u regionu bogatom energentima. WSJ navodi,